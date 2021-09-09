Независимые АЗС России могут обанкротиться из-за динамики цен на бензин

Некоторые АЗС, которые не производят топливо, могут столкнуться с банкротством из-за подорожания оптовых цен на бензин, заявил представитель сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

Глава по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell напомнил, что с начала года оптовые цены на топливо в России выросли на 20-30%, а розничные — на 3-6%.

Виталий Маслов подчеркнул, что из-за такой динамики цен на бензин бизнес чувствует себя некомфортно, поэтому вскоре может наступить череда банкротств независимых компаний, которые не могут компенсировать убытки от розничной торговли за счет продажи топлива за границу.