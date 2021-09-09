Газовые котировки в Европе достигли 700 долларов за тысячу «кубов»

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый исторический максимум, преодолев отметку 700 долларов за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF к 17:25 по московскому времени составила 700,2 доллара за тысячу «кубов». В начале торгов 9 сентября котировки находились на отметке 679 долларов.

Аналитики отмечают, что цены на газ в Европе могут стабилизироваться после запуска «Северного потока — 2». Однако некоторые полагают, что котировки могут остаться на высоком уровне, несмотря на начало работы газопровода, если зима будет холодной или возникнут проблемы с транспортировкой голубого топлива.

По сведениям Bloomberg, «Газпром» может начать прокачку по «Северному потоку — 2» с 1 октября. Российская компания планирует поставить по трубопроводу до конца декабря около 5,6 млрд кубометров, что должно помочь заполнить газовые хранилища ЕС до необходимого уровня.