Кедми: ни одна армия в мире не сравнится по стойкости с русскими войсками

Русские солдаты способны на то, на что никогда не были и не будут способны солдаты американской армии – воевать до последней капли крови, умирать, но не сдаваться.

Об этом, выступая в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя недавний беспорядочный вывод американских войск из Афганистана, и хаос, который затем воцарился в этой стране.

Говоря об этой ситуации, Кедми напомнил о том, какое мужество и стойкость духа всегда демонстрирую военнослужащие российских Вооруженных сил, а раньше, например, в Годы Великой Отечественной войны, демонстрировали советские воины.

Сравнивая стойкость советских и российских войск с поведением американских солдат, Кедми отметил неутешительность результатов этого сравнения для Соединенных Штатов Америки.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Американские Вооруженные силы, по словам эксперта, никогда не демонстрировали успехов в обороне чего бы то ни было. В частности, Кедми напомнил о бегстве американских войск с Филиппин, несмотря на то, что их численность там превышала численность японских военных сил, а командовал ими прославленный генерал армии Дуглас Макартур.

И не только армия США не может сравниться по стойкости с русской армией, подчеркнул Кедми. Подобной стойкости, по его словам, никогда не демонстрировала ни одна армия мира.

«Не было ни в одной армии мира Брестской крепости, не было Сталинграда. Ни у кого. Слова "Умираю, но не сдаюсь" кровью написаны только на русском языке. Ни на одном (другом языке) никогда и никто этого не писал. Это то, что дает силу России», — добавил Яков Кедми, едва сдерживая подступившие слезы.

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Американские же солдаты, в отличие от советских и российских воинов, не привыкли жертвовать собой, и сражаться до последней капли крови, отметил израильский политолог.

Интересно отметить, что другие участники данной телепередачи, в том числе и аналитики, отстаивающие прозападную позицию, которые обычно позволяют себе перебивать Кедми и спорить с ним, во время этого выступления сохраняли абсолютное молчание.

Напомним, ранее Яков Кедми предупредил Украину, что ее может ждать судьба Афганистана, откуда американцы позорно бежали, поджав хвосты, бросив страну в состоянии хаоса.