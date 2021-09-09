В МЧС Дагестана сообщили о смерти Олега Халилова

Заместитель главы МЧС Дагестана Олег Халилов скончался после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Коллеги Халилова выразили искренние слова соболезнования семье спасателя, отметив личные качества замминистра.

Олег Халилов родился в 1960 году. Он получил высшее образование в Орджоникидзевском зенитно-ракетном училище имени Плиева, которое готовило кадры для Вооруженных Сил СССР в 1951—1990 гг. По окончании он отправился служить в Дальневосточный военный округ.

Халилов вложил в развитие экстренных служб Дагестана много сил и энергии и зачастую лично участвовал в устранении последствий ЧС.