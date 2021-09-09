Сценарист Владимир Измайлов высказался о жесткости фильма «Солнцепек»

Сценарист фильма «Солнцепек» Владимир Измайлов рассказал, как проходила работа над душераздирающей картиной о событиях в Донбассе и почему в ней так много жестких сцен.

Работа над фильмом началась в октябре 2020 года, уже в августе следующего года он вышел на экраны. Во время создания военной драмы использовались рассказы очевидцев, снятые ими материалы, а также документальные свидетельства деятельности украинской армии в Донбассе. Через себя историю жителей Луганска пропустил и Владимир Измайлов.

«Да, в фильме есть жесткость. Но мы, скажем так, пожалели зрителя. Война – это очень страшно, потому что это правда. Общаясь с очевидцами событий, пропуская все через себя, я понял, насколько это было страшно», — заявил сценарист в беседе с изданием «Версия».

Измайлов подчеркнул, что люди до конца не верили, что начнется масштабная война с «Градами», минометами и авиаударами. По словам режиссера картины Максима Бриуса, съемочная группа совсем не хотела романтизировать войну, потому что в ней нет ничего романтичного — это страшно. Правда в фильме «Солнцепек» показывается с художественной стороны, но не приукрашивается, передает «Экономика сегодня» слова создателя картины.