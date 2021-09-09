Путин: необходимо дать возможность представителям кабмина завершить договоренности стран

Итоги саммита, на которые рассчитывают стороны, никак не связаны с текущей политической ситуацией в России и Белоруссии. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Переговоры Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко начались в Кремле. Президент республики прибыл в Москву 9 сентября. Одной из главных целей его визита является подведение итогов работы по формированию Союзного государства.

Глава России во вступительной речи отметил, что необходимо дать возможность представителям кабмина завершить договоренности двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что участники саммита обсудят вопросы регионального и международного характера. Путин и Лукашенко также коснутся темы афганских событий.