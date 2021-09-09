Пострадавшие при взрыве в Ногинске девочки получили подарки от главы Богородского округа

Глава Богородского округа Игорь Сухин навестил в больнице девочек, пострадавших при взрыве в жилом доме в Ногинске. Кроме этого, он привез детям подарки от губернатора Подмосковья.

Решение привезти девочкам подарки было принято накануне, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал к ним в палату. Тогда старшая из сестер попросила самокат, а младшая — велосипед. Подарки доставлял уже Игорь Сухин. Девочки сразу же попытались «обкатать» обновки.

Также глава Богородского округа поговорил с родителями пострадавших и поинтересовался их состоянием здоровья. Мама девочек ответила, что все хорошо и они уже идут на поправку. Кроме того, она обратила внимание на то, что в больнице им очень комфортно. Высказался и отец пострадавших, который сообщил, что после произошедшего девочки боятся оставаться одни.

Напомним, что утром 8 сентября в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске произошел мощный взрыв. В результате ЧП были разрушены несколько квартир. Погибли семь человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства взрыва еще выясняются.