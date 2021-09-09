Михеев поведал, что изменится в Донбассе после встречи Зеленского и Байдена

Никакого прорыва в урегулировании военного конфликта в Донбассе или обострения обстановки на линии разграничения после встречи украинского и американского президентов ждать не стоит.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал известный российский политолог, публицист и политик Сергей Михеев, по словам которого по итогам состоявшейся 1 сентября встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена были произнесены необходимые дежурные фразы, за которыми не последует никаких практических шагов.

«По поводу ситуации на Донбассе были произнесены дежурные слова, потому что они не могли не быть произнесены. Точно так же, как по поводу Крыма, — отметил Михеев. — Дежурные слова, фразы, которые очень важны для Зеленского, важны для этой внутренней украинской политической тусовки, для политического процесса. Надо их привести и помахать бумажкой — смотрите, американцы вместе с нами!».

Но на практике произнесение дежурных слов поддержки вряд ли приведет к какому-либо прорыву в процессе мирного урегулирования, или к подготовке военного решения, уверен эксперт.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Украина, по его мнению, к настоящему времени еще просто не готова к серьезному военному обострению, к проведению военной операции, так как последствия подобного шага невозможно предсказать, и они могут оказаться фатальными для страны.

Поэтому Украина может имитировать подобные приготовления к военной операции, организовывая угрозы или провокации.

«К сожалению, стрельба на линии соприкосновения будет продолжаться. Но мне не верится, честно говоря, в какую-то крупную военную операцию, потому что это слишком рискованное дело, которое, во-первых, может полностью обрушить Зеленского и вообще поставить крест на всем том, что он тут нагородил. А во-вторых, вообще неизвестно еще, чем кончится и, может, выйдет за пределы Донбасса», — объяснил свою позицию Михеев.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

Также политолог высказал мнение, что американцы и европейцы могут извлекать выгоду из напряженности вокруг Донбасса, поэтому они будут поддерживать эту напряженность искусственно и использовать ее как повод для того, чтобы проводить реальную интеграцию Украины в систему полной зависимости от НАТО. Но при этом Запад не будет принимать Украину в НАТО, чтобы не брать на себя ответственность за нее, заключил Сергей Михеев.