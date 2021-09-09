Депутат Чепа назвал возможную причину нового саммита Путина и Байдена

Причиной нового саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могут стать реформы в Афганистане, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа.

Комментарий законодателя передает издание News.ru. Сложная ситуация в центральноазиатской республике и необходимость помочь ее населению в трудные времена вполне могут подтолкнуть Москву и Вашингтон к очередной встрече на самом высоком уровне. За 20 лет американского присутствия в Афганистане экономика деградировала до аграрного состояния, без посторонней помощи народ может из этого положения не выбраться. Повальная бедность и безысходность в свою очередь приведут к очередной вспышке исламского радикализма, уверен депутат.

«Только экономические реформы могут решить эту проблему. Я думаю, что это одна из возможных тем вероятных новых переговоров Путина и Байдена», — подчеркнул законодатель.

Слухи о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена появились в информационном пространстве 9 сентября. Как сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Вашингтона, новая встреча национальных лидеров может состояться уже в октябре. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.