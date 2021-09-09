Путин и Лукашенко приступили к переговорам в Кремле

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры. Главы государств находятся в Кремле.

Российский лидер в ходе мероприятия отметил, что главной целью события является подведение итогов по формированию Союзного государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что стороны обсудят ситуацию в Афганистане. Кроме того, будет затронута тема двусторонних отношений Москвы и Минска. Представитель Кремля добавил, что Путин и Лукашенко обсудят некоторые проблемы региональной повестки в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Главы государств не планируют подписывать какие-либо документы по итогам встречи.