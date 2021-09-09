В Кремль, как на работу: Лукашенко встретился с Путиным ради денег и Союзного государства

Не прошло и двух месяцев, а президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Точнее — «подъехал» по просьбе российского коллеги, как выразился президент РФ.

И, судя по заявлениям обоих, дело активнее движется к Союзному государству.

«Это будет прорыв»

Поддержка Западом белорусской оппозиции, официозные встречи глав ЕС и президента США со Светланой Тихановской, целый «букет» санкций, введенных против РБ — все это лишь ускорило финальные штрихи по союзной интеграции братских государств. Да и встретились лидеры РФ и Белоруссии по-братски — с объятиями, улыбками...

Впрочем, по словам Путина, договоренности, которых президенты рассчитывают достигнуть сегодня, «не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах». Над программой Союзного государства обе стороны работали «на протяжении многих лет». И вот — долгожданный финал.

«Нам с вами нужно точку поставить и дать возможность правительствам финализировать некоторые из договоренностей», — заявил российский лидер.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Есть оговорка: сегодня никаких документов подписано не будет. Но сразу после премьер-министры пройдутся по проектам союзных программ — проверят, все ли в порядке. Если да, то в октябре, на Высшем Госсовете, состоится подписание.

«Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что суверенитет Белоруссия не потеряет.

А теперь — к финансовому вопросу.

«Если бы россияне помогли нам…»

На июльской встрече Лукашенко попросил у России транш в 1 млрд долларов помимо тех 1,5 млрд, которые Москва уже выдала Минску. Причины для этого есть: Международный валютный фонд отказался выдавать Белоруссии кредит по политическим мотивам.

«Если бы россияне помогли нам дополнительно – я Путину сказал! – через Евразийский банк, были бы благодарны», — сказал тогда президент РБ.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Кроме того, западные санкции ударили по экспорту Белоруссии в Европу: страна потеряла около 5 миллиардов долларов из 13,3 миллиарда годовой выручки. Ограничения введены и против белорусского банковского сектора — займы у западных государств исключены, а свои долги Минск должен выплачивать.

Россия к такому развитию событий была готова. При необходимости страна может оказать соседней республике некоторую «поддержку», отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов за день до встречи президентов, выступая на Московском финансовом форуме. Но однозначно дал понять: сначала интеграция, потом — деньги.

« Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Мы взаимодействуем с нашими коллегами [из Минска], обсуждаются различные вопросы поддержки. Но сейчас самая главная задача — стимулировать процесс интеграции, подписание наших стратегических планов по интеграции экономик», — сказал министр.

Белоруссия же теперь рассчитывает не на миллиард долларов, а на сумму «до трех миллиардов» из Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщил РБК со ссылкой на источник. В фонде подтвердили проведение консультаций с белорусскими властями по этому поводу. Но окончательное решение о выдаче кредита за российской стороной.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

За 21 год Россия помогла Белоруссии на сумму около 105 млрд долларов. Как и сказал двумя месяцами ранее президент РФ, белорусская сторона кредиты выплачивает — а потому в настоящее время ее долг перед Россией всего 9,1 млрд долларов. Сумма российских инвестиций в РБ — 12 млрд долларов. А энергетических субсидий — 47 млрд долларов.

Судя по всему, чем глубже взаимная интеграция — тем больше средств Россия вложит в Белоруссию. Или выдаст в качестве кредитов. Ведь теперь у Минска остался единственный партнер, готовый платить по-крупному.