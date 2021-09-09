Юрист Ремесло поймал Волкова и Жданова на лжи о безопасности приложения «Навальный»

Соратники одиозного блогера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов врут о безопасности приложений для проекта «Умное голосование», доказал юрист Илья Ремесло.

Ремесло удалось поймать на лжи бывших функционеров ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) благодаря особенностям соглашения разработчиков приложений с компаниями Google и Apple. Как только пользователь скачивает приложение, он оставляет свой цифровой след и компрометирует личные данные — третьи лица могут получить к ним доступ, что черным по белому прописано в соглашении сервисов дистрибьюции с разработчиками, передает слова юриста ФАН.

«Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение "Навальный", куда ФБК перекинул "Умное голосование", можно использовать, не опасаясь быть вычисленным. Жданов врет в очередной раз. <...> С приложением всё вообще просто: оно скачивается через официальный магазин Эппл/Андроид с аккаунта пользователя», — объяснил юрист.

Данные 10 тысяч пользователей приложения «Навальный» уже утекли в Сеть. Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков систематические «сливы» пользовательских баз сайтов и приложений сторонников осужденного за мошенничество блогера дают понять, что для Волкова и Жданова приватность не находится даже в первой тройке приоритетов.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России