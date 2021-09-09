Губернатор Запорожской области хочет выставить России счет из-за медуз на Украине

Комары и медузы сорвали курортный сезон в Запорожской области на Украине. Губернатор региона Александр Старух обвинил Россию в случившемся.

Медузы появились из-за стремительного повышения уровня солености воды в Азовском море. По данным местных экологов, в море несколько лет не поступает пресная вода. Губернатор Запорожской области Александр Старух поделился своим мнением на этот счет.

Россия якобы забирает пресную воду для Керченского пролива, а из-за строительства Крымского моста изменился природный ландшафт Черного моря, отметил украинский политик, сообщает телеканал «360». Старух предложил оценить ущерб от провала курортного сезона и выставить счет РФ.