Страны БРИКС назвали борьбу с терроризмом приоритетной задачей

Лидеры России, Бразилии, КНР, Индии и ЮАР согласовали Нью-Делийскую декларацию по итогам саммита стран БРИКС, который состоялся в онлайн-формате.

Представители государств призвали все стороны афганского кризиса воздержаться от насильственных действий. Лидеры стран БРИКС назвали борьбу с террористической деятельностью и наркоторговлей приоритетной задачей. Политики указали на важность соблюдения прав человека, в частности женщин, детей и меньшинств.

Плюс ко всему участники саммита отметили важность поддержания международных контактов в сфере признания национальных документов по вакцинации от коронавируса нового типа.