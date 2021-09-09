Рар: Россия сделала нужные выводы из провала «зеленой революции» Германии

Решение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель перевести экономику страны на возобновляемые источники энергией, отказавшись при этом о использования углеводородов, оказалось ошибочным.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, за несколько дней до парламентских выборов в Германии выяснилось, что «зеленая революция» проваливается, а Россия, сделавшая ставку на углеводороды, была права.

«Германии позарез нужно сырье – для производства полупроводников, чипов, батарей и т. д. Без них нет технологий для солярной и ветреной энергии. Без них нет электромоторов. А сырья нет в достаточных количествах, — пишет эксперт. — Чтобы его заполучить, нужно дружить с Китаем, Россией, странами Латинской Америки и Центральной Африки».

Таким образом, несмотря на желание Запада дистанцироваться от этих «недемократичных стран», ему придется с ними сотрудничать, так как полностью отказаться от «грязных углеводородов» оказалось невозможно. И это стало очень плохой новостью для «зеленых революционеров», подчеркивает Рар.

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К тому же, по словам эксперта, в Германии из-за сокращения запасов газа в подземных хранилищах резко подскочила стоимость электроэнергии. И правительство ФРГ понимает, что отказ от использования угля, намеченный на ближайшие десятилетия, приведет к острой необходимости строить новые газовые электростанции.

«Альтернативными источниками, водородом европейскую промышленность никак не обеспечить. Соседи Германии поругивают немцев за их зеленый фундаментализм. Французы предлагают всем вернуться к атомной энергии. Поляки не хотят отказываться от угля. Меркель совершила стратегическую ошибку при попытке слишком быстро перейти на возобновляемые источники», — делает выводы немецкий политолог.

А Россия, по его словам, извлекает из сложившейся ситуации польщу, так как понимает, что самодостаточность энергетического рынке Европы оказалась иллюзией. И теперь Москва будет восстанавливать старые или налаживать новые формы сотрудничества с европейцами.