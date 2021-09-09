Песков: Россия надеется на отсутствие препятствий для «Северного потока — 2»

Москва надеется, что уже ничто и никто не сможет помешать запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что проект находится на завершающей стадии. Представитель Кремля добавил, что на фоне текущей ситуации с ценами на газ и заполняемостью европейских хранилищ никто не станет всерьез воспринимать утверждения о якобы опасности «Северного потока — 2».

В начале недели «Газпром» сообщил о завершении работ по укладке труб «Северного потока — 2». Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод начнет работать в уже в ближайшие дни.

По данным агентства Bloomberg, первые поставки российского газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября. «Газпром» намерен поставить до конца 2021 года по газопроводу около 5,6 млрд кубометров голубого топлива.