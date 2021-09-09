Глава Запорожья хочет судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз возле украинских берегов Азовского моря. По его мнению, морские существа «разогнали» отдыхающих в Запорожье, сообщает УНИАН.

Чиновник заявил, что аномалия случилась из-за строительства Крымского моста и того, что россияне забирают воду из рек для полива. Мост якобы нарушил природный ландшафт, а из-за обмелевших рек вода в Азовском море стала солонее — все это заставило медуз «мигрировать» к украинскому побережью, утверждает Старух.

Глава администрации предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться «со страной-агрессором».

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При этом в том же Бердянске медуз действительно было немало. Из-за них отдыхающие даже устроили потасовку: одни купающиеся выбрасывали морских обитателей из воды на берег, а другие вступились за желеобразных и потребовали прекратить убивать живых существ. Конфликт закончился дракой в воде.

В соседней Кирилловке туристы и вовсе организовали жестокое развлечение — мужчины кидались друг в друга медузами, не думая ни о возможных ожогах, ни о судьбе древнейших беспозвоночных.