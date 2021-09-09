Белорусский политолог Дзермант: в будущем Москва и Минск придут к единой валюте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 сентября прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил журналистам, что главы государств планируют подписать «дорожные карты».

Интеграция России и Белоруссии может привести не только к объединению таможенных, энергетических и транспортных систем двух стран, но и к единой валюте. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал белорусский политолог, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

«Теоретически это [создание единой валюты] возможно, потому что в договоре о создании Союзного государства это все есть. Но стороны договорились о том, что движение к этому будет поступательным. То есть выполняем одним программы, только потом двигаемся к финансово-кредитным вопросам. Чтобы не возникало впечатления, что мы забегаем вперед, не построив экономический базис для нашего союза», — объяснил эксперт.

Если Минск и Москва все же разыграют такой сценарий, это положительно скажется на «финансовой прочности» единой валюты, добавил Дзермант. «Союзный рубль» будет более сильным, чем действующие валюты, потому что страны перейдут к суверенным правилам в финансовой сфере и станут меньше зависеть от Запада, заключил белорусский политолог.