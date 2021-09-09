Депутаты Верховной рады получили совет от бизнесмена Пригожина

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал последнюю потасовку депутатов в Верховной раде и дал совет украинским политикам.

Петербургский бизнесмен выразил обеспокоенность из-за эмоционального состояния представителей украинского парламента. Пригожин посоветовал депутатам провести сеанс групповой медитации, чтобы они смогли цивилизованно вступить в непредвзятый диалог.

«И лучше, если они это сделают под фильм "Солнцепек". Поэтому по моей просьбе дирекция компании-кинопроизводителя "Аурум продакшн" бесплатно передаст Верховной раде право показывать картину на Украине», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» на странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе сегодняшнего заседания Верховной рады произошла очередная потасовка. Депутаты не оценили высказывания друг друга о провалившейся спецоперации по захвату так называемых «вагнеровцев». Инцидент с задержанием 33 россиян произошел в прошлом году под Минском.