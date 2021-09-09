Ищенко объяснил, что нужно РФ для закрепления успеха с запуском «СП–2»

России, если она хочет закрепить свой успех с газопроводом «Северный поток – 2», необходимо погрузить Украину в политическую и дипломатическую изоляцию, выведя ее тем самым за скобки глобальной политики.

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал известный политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого газовые войны начались не только задолго до появления проектов прокладки газопроводов в обход украинской территории, но и задолго до появления независимой Украины, образовавшейся из бывшей УССР после распада Советского Союза.

Но и теперь, после завершения строительства газопровода, напрямую соединяющего Россию с европейскими потребителям в обход Украины, извлекавшей не только экономическую, но и политическую выгоду из своего положения транзитной страны, нельзя рассчитывать на прекращение «газовых войн», уверен Ищенко.

Соединенные Штаты Америки, по его словам, хоть и ослабли в последнее время, но не сдались и намерены продолжать попытки нивелировать все успехи «Газпрома» и других российских энергетических компаний, прикрываясь «зеленой» повесткой.

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Кроме того, России, по мнению эксперта, предстоит иметь дело с Украиной – окончательно разложившейся, неспособной выживать самостоятельно, но при этом отказывающейся «спокойно умереть», которую в своих целях буду использовать американцы.

«За отсутствием иных аргументов Киев уже не первый год вполне серьезно рассматривает провокацию контролируемого военного конфликта с Россией как способ решения проблем своей политической и экономической несостоятельности, — предостерегает Ищенко. — Опасность подобного развития событий для России заключается в том, что у Москвы пока нет хорошего решения военного кризиса на украинском направлении».

Если возможный военный конфликт закончится разгромом Украины и отпадением от Киева части территорий, это может привести к тому, что Запад опять начнет оказывать Киеву поддержку. А если Москва сделает ставку на блицкриг с полным демонтажем украинской государственности, в дальнейшем встанет острый вопрос – на кого ляжет ответственность за дальнейшую судьбу разоренных и погрязших в долгах территорий с расколотым и озлобленным населением. Эти же вопросы встанут и в случае третьего варианта развития событий – если украинский режим будет заменен каким-то другим, более адекватным.

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Таким образом, России нужно попытаться избежать тактических рисков, связанных с военно-политическим обострением традиционной газовой проблемы.

«По сути сегодня для закрепления успеха с запуском «СП–2» для России важно окончательно вывести Украину за скобки глобальной политики, погрузив ее в полную политическую и дипломатическую изоляцию, предполагающую, что на ее проблемы мир будет обращать даже меньше внимания, чем на недавний государственный переворот в Гвинее», — считает Ищенко.

Россия же должна вернуться к привычному, устойчивому и традиционно успешному для нее позиционному противостоянию с Соединенными Штатами Америки в вопросе российско-европейского газового сотрудничества, заключил политолог.