Эксперт прокомментировал желание Китая помочь Афганистану

Правительство Китая выделит для Афганистана 200 млн юаней (около 30 миллионов долларов). Это необходимая помощь для афганского народа, заявляют в Китае.

По данным главы китайского МИД Ван И, деньги будут выделены на поддержку Ирана, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, но отметил: решение уже согласовано на уровне китайских властей. Напомним, что раньше Китай предлагал помощь страны и содействие по «восстановлению мира», а также оказывал поддержку в различных проектах.

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития», — заявлял в августе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китаем было неоднократно отмечено: «все заинтересованные стороны» должны решить свои вопросы и разногласия через мирный диалог. В то же время 17 августа И добавил: в связи с ситуацией в Афганистане необходимо укреплять российско-китайское сотрудничество. Такой шаг поможет защитить интересы Пекина и Москвы.

Известно, что Китай в прошлом действительно много и активно работал по части гуманитарной помощи. Но почему Китай выделяет Афганистану помощь и говорит, что «поможет с восстановлением и реализацией» различных проектов? На этот вопрос в беседе с изданием PolitOnline ответил Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор.