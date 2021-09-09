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Эксперт прокомментировал желание Китая помочь Афганистану

Эксперт прокомментировал желание Китая помочь Афганистану

Правительство Китая выделит для Афганистана 200 млн юаней (около 30 миллионов долларов). Это необходимая помощь для афганского народа, заявляют в Китае.

По данным главы китайского МИД Ван И, деньги будут выделены на поддержку Ирана, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, но отметил: решение уже согласовано на уровне китайских властей. Напомним, что раньше Китай предлагал помощь страны и содействие по «восстановлению мира», а также оказывал поддержку в различных проектах.

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития», — заявлял в августе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китаем было неоднократно отмечено: «все заинтересованные стороны» должны решить свои вопросы и разногласия через мирный диалог. В то же время 17 августа И добавил: в связи с ситуацией в Афганистане необходимо укреплять российско-китайское сотрудничество. Такой шаг поможет защитить интересы Пекина и Москвы.

Известно, что Китай в прошлом действительно много и активно работал по части гуманитарной помощи. Но почему Китай выделяет Афганистану помощь и говорит, что «поможет с восстановлением и реализацией» различных проектов? На этот вопрос в беседе с изданием PolitOnline ответил Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор.

«Китай многим странам оказывает гуманитарную помощь, решили оказать и Афганистану в рамках своей программы гуманитарной помощи. Других задач я не просматриваю пока», — сообщил Островский.