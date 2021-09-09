Путин считает, что афганские события могут повлиять на безопасность в мире

Попытки внедрить иностранные ценности стали причиной кризиса в Афганистане. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите БРИКС.

Особую роль в развитии событий в регионе сыграл вывод иностранного военного контингента. Афганские события могут оказать влияние на безопасность в мире, считает российский лидер. Однако в настоящее время неизвестно, как эта ситуация отразится на глобальном уровне.

Ранее, выступая на саммите БРИКС, Путин коснулся темы терроризма. Этому вопросу необходимо уделять особое внимание на международной арене. Он должен быть в поле зрения государств, процитировали президента РФ на телеканале «360».