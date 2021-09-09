Путин: Москва готова взаимодействовать со всеми странами БРИКС

Москва продолжит сотрудничать со всеми странами — участницами БРИКС. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства участвует в онлайн-саммите объединения. По его словам, Российская Федерация готова продолжить взаимодействовать с Бразилией, Индией, КНР, ЮАР во всех сферах.

Владимир Путин также во время саммита назвал эвакуацию американских войск причиной обострения ситуации в Афганистане. По его словам, пока неясно, как новый виток кризиса может отразиться на региональной и глобальной безопасности. Президент РФ считает, что на ситуацию также повлияли попытки внести в республику ценности извне.