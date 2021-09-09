«Газпром» не сможет отказаться от транзита голубого топлива через украинскую ГТС из-за требований Евросоюза к «Северному потоку — 2». Такого мнения придерживается председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

Исходя из европейской газовой директивы, трубопровод должен либо частично заполняться другим поставщиком, либо его участок, расположенный на территории ЕС, должен принадлежать какой-нибудь другой компании, отметил глава PGNiG. На эту роль себя как раз и предлагает Украина.

Таким образом, работая в рамках этих требований, России не удастся задействовать «СП-2» на полную мощность без транзита через украинскую ГТС.

«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», — подчеркнул Маевский.

Федеральное агентство новостей /

Однако даже если «Северный поток — 2» будет загружен только на половину своей мощности, Украине придется кардинально сменить принцип газотранспортной системы, считает киевский эксперт Дмитрий Марунич.

Для Украины по-прежнему остается приоритетным вопрос продления контракта с «Газпромом» на транзит российского сырья в Европу. Заключенный в 2019 году договор истечет через три года. Эксперт отметил, что Киеву пора прекратить называть российское голубое топливо «самым грязным в мире», если он всерьез рассчитывает на пролонгацию соглашения.

Пропускная способность двух ниток «СП-2» достигает 55 млрд кубометров газа в год. На протяжении всего периода строительства Украина активно выступала против запуска трубопровода, опасаясь потерять прибыль от транзита газа. Ярым оппонентом «СП-2» были и США, которые заинтересованы в продвижении своего сжиженного природного газа.

Несмотря на многочисленные спекуляции и санкции, направленные против газопровода, строительство почти завершено, а поставки сырья могут начаться уже в следующем месяце.