Единый день голосования-2021. Инструкция по применению

Через неделю по всей России пройдет единый день голосования (ЕДГ). «Политика Сегодня» рассказывает, как будет организовано главное внутриполитическое событие этого года и каким образом россияне смогут поучаствовать в голосовании.

Почему ЕДГ длится три дня?

Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила, что трехдневное голосование введено для безопасности россиян в период пандемии коронавируса.

«Мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов — трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан», — объяснила глава ЦИК.

По задумке госпожи Памфиловой, голосование в течение трех дней исключит давки и очереди на избирательных участках, а значит и риск роста заболеваемости.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Кого выбирают?

Во всех 85 регионах страны будут выбирать депутатов Госдумы VIII созыва. Зарегистрированы кандидаты от 14 политических партий. Кроме того, жителям Мордовии, Пензенской, Белгородской, Тульской, Ульяновской и Тверской областей, а также Хабаровского края, Чечни и Республики Тыва предложат выбрать глав субъектов.

В Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии пройдут аналогичные выборы, только голосовать за кандидатов на пост руководителя региона будут депутаты законодательных собраний.

Еще в 39 субъектах РФ пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.

Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов в нескольких районах города, а также депутатов Московской городской думы. Жители Подмосковья определят состав Московской областной думы.

duma.mos.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Где голосовать?

Чтобы узнать адрес вашего избирательного участка, достаточно зайти на сайт ЦИК, ввести в специальном поле свой адрес и нажать кнопку «искать». Алгоритм укажет, где 17, 18 или 19 сентября можно будет оставить свой голос, и даже предоставит состав местной избирательной комиссии для ознакомления.

Если ваше нынешнее место жительства отличается от места регистрации, можно воспользоваться механизмом «мобильный избиратель». Он подразумевает подачу заявления о голосовании по месту фактического нахождения в любом отделении МФЦ до 13 сентября включительно.

В отдаленных или труднодоступных населенных пунктах, где отдельных помещений под избирательные участки нет, в этом году организуют переносные урны и места для тайного голосования с ширмой. Поучаствовать в выборах можно из дома, если у вас есть ограничения по здоровью или иные уважительные причины. Достаточно подать заявление на своем избирательном участке до 14:00 по местному времени 19 сентября – в этом случае урну и избирательный бюллетень принесут прямо к вам домой.

А как же онлайн-голосование?

Голосование через интернет в этом году предусмотрено только для семи субъектов РФ: Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. Подать заявление для онлайн-выборов можно через госуслуги или на портале mos.ru (последний актуален только для жителей Москвы). Заявки принимаются до 13 сентября включительно.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Электронное голосование будет проводиться на отдельном сайте с 08:00 утра 17 сентября. Прием голосов закончится в 20:00 19 сентября.

Что брать с собой на участок?

Если вы решили проголосовать очно, то на избирательный участок достаточно взять с собой только паспорт. Маску, перчатки и ручку вам выдадут на месте. Ожидаемо будут действовать правила социальной дистанции (1,5 метра). Для удобства избирателей на всех участках наклеят указатели, а очереди будут разделять на несколько потоков.

К тем, кто не сможет попасть на участок и решит проголосовать дома, урну и «набор избирателя» принесут люди в специальных одноразовых халатах.

Без дня тишины

По указу президента Владимира Путина так называемый «день тишины», во время которого запрещена политическая агитация, в этом году отменен. Призывать голосовать за ту или иную партию участникам выборов разрешили вплоть до 00:00 первого дня голосования.

Названия партий в бюллетене будут размещены в соответствии с итогами недавней жеребьевки. Бланк признают недействительным, если избиратель не поставил в нем ни одной отметки или, напротив, поставил больше одной. Если вы случайно испортили бюллетень, то имеете право попросить новый.