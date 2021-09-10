Единый день голосования-2021. Инструкция по применению

Через неделю по всей России пройдет единый день голосования (ЕДГ). «Политика Сегодня» рассказывает, как будет организовано главное внутриполитическое событие этого года и каким образом россияне смогут поучаствовать в голосовании.
Почему ЕДГ длится три дня?
Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила, что трехдневное голосование введено для безопасности россиян в период пандемии коронавируса.
«Мы выбрали оптимальный вариант проведения выборов — трехдневное голосование, которое обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность, но в то же время и расширяет возможности граждан», — объяснила глава ЦИК.
По задумке госпожи Памфиловой, голосование в течение трех дней исключит давки и очереди на избирательных участках, а значит и риск роста заболеваемости.
Кого выбирают?
Во всех 85 регионах страны будут выбирать депутатов Госдумы VIII созыва. Зарегистрированы кандидаты от 14 политических партий. Кроме того, жителям Мордовии, Пензенской, Белгородской, Тульской, Ульяновской и Тверской областей, а также Хабаровского края, Чечни и Республики Тыва предложат выбрать глав субъектов.
В Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии пройдут аналогичные выборы, только голосовать за кандидатов на пост руководителя региона будут депутаты законодательных собраний.
Еще в 39 субъектах РФ пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.
Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов в нескольких районах города, а также депутатов Московской городской думы. Жители Подмосковья определят состав Московской областной думы.
Где голосовать?
Чтобы узнать адрес вашего избирательного участка, достаточно зайти на сайт ЦИК, ввести в специальном поле свой адрес и нажать кнопку «искать». Алгоритм укажет, где 17, 18 или 19 сентября можно будет оставить свой голос, и даже предоставит состав местной избирательной комиссии для ознакомления.
Если ваше нынешнее место жительства отличается от места регистрации, можно воспользоваться механизмом «мобильный избиратель». Он подразумевает подачу заявления о голосовании по месту фактического нахождения в любом отделении МФЦ до 13 сентября включительно.
В отдаленных или труднодоступных населенных пунктах, где отдельных помещений под избирательные участки нет, в этом году организуют переносные урны и места для тайного голосования с ширмой. Поучаствовать в выборах можно из дома, если у вас есть ограничения по здоровью или иные уважительные причины. Достаточно подать заявление на своем избирательном участке до 14:00 по местному времени 19 сентября – в этом случае урну и избирательный бюллетень принесут прямо к вам домой.
А как же онлайн-голосование?
Голосование через интернет в этом году предусмотрено только для семи субъектов РФ: Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. Подать заявление для онлайн-выборов можно через госуслуги или на портале mos.ru (последний актуален только для жителей Москвы). Заявки принимаются до 13 сентября включительно.
Электронное голосование будет проводиться на отдельном сайте с 08:00 утра 17 сентября. Прием голосов закончится в 20:00 19 сентября.
Что брать с собой на участок?
Если вы решили проголосовать очно, то на избирательный участок достаточно взять с собой только паспорт. Маску, перчатки и ручку вам выдадут на месте. Ожидаемо будут действовать правила социальной дистанции (1,5 метра). Для удобства избирателей на всех участках наклеят указатели, а очереди будут разделять на несколько потоков.
К тем, кто не сможет попасть на участок и решит проголосовать дома, урну и «набор избирателя» принесут люди в специальных одноразовых халатах.
Без дня тишины
По указу президента Владимира Путина так называемый «день тишины», во время которого запрещена политическая агитация, в этом году отменен. Призывать голосовать за ту или иную партию участникам выборов разрешили вплоть до 00:00 первого дня голосования.
Названия партий в бюллетене будут размещены в соответствии с итогами недавней жеребьевки. Бланк признают недействительным, если избиратель не поставил в нем ни одной отметки или, напротив, поставил больше одной. Если вы случайно испортили бюллетень, то имеете право попросить новый.