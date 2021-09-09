Нефтяной транзит подвергся временным корректировкам в Белоруссии

Организация «Белнефтехим» временно приостановила транзит через нефтепровод «Дружба».

Приемка нефти на трубопроводе «Одесса — Броды» сдвинула сроки поставок по «Дружбе». В связи с режимом реверса, прокачка нефти в сторону Венгрии и Словакии начнется в Белоруссии 13 сентября. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, в направлении на Будковице и Фенешлитке черное золото пойдет после того, как будет завершен прием сырья в режиме реверса.

«Дружбу» используют в Белоруссии для того, чтобы заниматься транзитом топлива в Европу, а также транспортировать нефть на местные НПЗ. Данный нефтепровод тянется из Самарской области, минует Брянск и впоследствии разделяется на два участка.