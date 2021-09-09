Дело о гибели Кевина Кларка в Лондоне возобновлено после обращения ФБР в МВД Великобритании

МВД Великобритании возобновило расследование обстоятельств смерти 35-летнего темнокожего Кевина Кларка после обращения российского Фонда борьбы с репрессиями.

Житель Лондона скончался после ареста полицейскими в 2020 году. Российская правозащитная организация направила в иностранное министерство обращение, в котором указала на факты, пропущенные во время прошлого расследования.

Британское министерство ответило на запрос Фонда и сообщило, что Независимое управление по вопросам поведения сотрудников полиции (IOPC) возобновило расследование обстоятельств смерти жителя Лондона. В МВД также обратили внимание на игнорирование того факта, что незадолго до смерти мужчина жаловался представителям правопорядка на то, что ему трудно дышать. Кроме того, во время прошлого расследования полиция пришла к выводу, что Кларк умер от остановки сердца на фоне обострения шизофрении, которой он страдал.

«Применение чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов Лондона было названо одним из нескольких способствующих факторов, однако никаких обвинения никому из представителей власти выдвинуто не было», — сообщает Фонд борьбы с репрессиями.

Российская правозащитная организация надеется на повторное расследование, которое добьется справедливости и привлечет к ответственности виновных в смерти Кларка.