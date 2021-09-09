Главный тренер «Зенита» подверг критике решение ФИФА об отстранении Малкома и Клаудиньо

Наставник петербургского «Зенита» раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении бразильцев Малкома и Клаудиньо от ближайших матчей.

Сергей Семак считает «странным» решение ФИФА об отстранении бразильских футболистов клуба. Об этом главный тренер «Зенита» рассказал пресс-службе сине-бело-голубых.

«Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов», — заметил Семак.

Наставник «Зенита» подчеркнул, что с большой долей вероятности участие в матчах с грозненским «Ахматом» и лондонским «Челси» не примет и колумбийский полузащитник клуба Вильмар Барриос. Игры пройдут 11 и 14 сентября соответственно. Малком и Клаудиньо были отстранены ФИФА после жалобы Бразильской конфедерации футбола (CBF).