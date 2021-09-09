Посол России Разумовский провел встречу с гвинейским полковником Думбуйя

Министерство иностранных дел РФ сообщило о проведении переговоров российского посла Вадима Разумовского с представителями новых властей в Гвинее.

Как передает Федеральное агентство новостей, информация о протокольной встрече гвинейских властей с российскими дипломатами широко «разошлась по социальным сетям»: все дело в опубликованной фотографии Разумовского с полковником Мамади Думбуйя. Она вызвала самые положительные эмоции у жителей Гвинеи и других африканских государств.

Стоит отметить, что многим африканским странам надоели амбиции Франции, которая стремится использовать суверенные государства в собственных целях, в частности для добычи природных ресурсов. Также Париж пытается устанавливать в таких странах марионеточные правительства.

Полковник Думбуйя смог отстранить от власти профранцузского президента Альфа Конде, и получил за это поддержку со стороны населения. Как отмечают местные СМИ, глава Национального комитета за объединение и развитие также находится в хороших отношениях с другими военнослужащими, например, с временным президентом Мали Ассими Гойта.