Путин обсудит концепцию развития детского спорта до 2030 года с членами совета по физкультуре

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета по спорту, которое пройдет 10 сентября.

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта будет проходить в режиме видеоконференции. Один из вопросов, которому намерен уделить внимание глава государства — план развития детского спорта на ближайшие девять лет.

«На совете будет рассмотрен проект концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин планирует подвести итоги выступления российских спортсменов на летней Олимпиаде в Токио. Национальная команда, выступавшая на Играх в Японии, заняла пятое место в общем медальном зачете.