Футболист Кокорин поделился предпочтениями в алкоголе

Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин рассказал, что не любит водку, но после матча может выпить пенный напиток.

Российский футболист Александр Кокорин сообщил фанатам, что старается придерживаться меню, разработанного специалистом клуба. Спортсмен не стал скрывать, что время от времени может позволить себе съесть фастфуд, но в последнее время этого не делает. Он также поделился своими предпочтениями в алкоголе.

«Я люблю пиво, но не крепкие напитки. Иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда», — приводятся слова Кокорина на официальном сайте ФК «Фиорентины».

Спортсмен считает, что на самом деле национальность не имеет значения при употреблении водки. Этот горячительный напиток пьют все любители из разных стран мира.