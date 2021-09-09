Вассерман, Певцов и Праздников сплотились перед выборами в Госдуму

В четверг, 9 сентября, кандидат в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров по Москве Эрик Праздников, а также актер Дмитрий Певцов и эрудит Анатолий Вассерман, баллотирующиеся в качестве самовыдвиженцев, рассказали журналистам о целях своего сотрудничества.

Приоритетной задачей врача, актера и эрудита станет отмена результатов «псевдопенсионной реформы», возвращение прежнего пенсионного возраста, а также ликвидация Пенсионного фонда.

Как заявил Дмитрий Певцов, сегодня в России более 6,5 миллионов граждан предпенсионного возраста остались без работы, а больше всего таких — в Москве. Столица притягивает молодых специалистов, что не позволяет старшему поколению претендовать на достойный труд и зарплату.

«Не только пенсионеры в фокусе внимания наших объединенных сил, — заявил Певцов. — Мы идем в Думу, так как нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить. Мы думаем не только о пенсионерах и предпенсионерах, мы думаем и о детях, и о молодежи. Систему образования надо менять, вернуть в школы душу и эмоции, а для всех детей сделать доступными творческие занятия, техническое творчество, именно так рождается мечта о профессии! Дворцы — детям, и это правильно».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пострадавшая от «оптимизации» система здравоохранения — еще один фронт работ соратников. Все трое настаивают на введении в поликлиниках врачей узкой специализации, в том числе гериатров. Поддержка отечественной медицинской науки и биотехнологий должны быть залогом готовности к отражению будущих вызовов, считают они. Политики намерены добиваться увеличения финансирования здравоохранения, в частности, рассчитанного на повышение качества медицинского образования.

«По итогам оптимизации системы здравоохранения сегодня даже в Москве крайне мало узких специалистов, — подчеркнул Эрик Праздников. — В период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием к врачам, что порождает осложнения. Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей!».

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Анатолий Вассерман в свою очередь подчеркнул необходимость работы над ошибками в законодательной сфере:

«В основе повышения пенсионного возраста, в основе сокращения здравоохранения и фактического разрушения образования лежит старое англосаксонское человеконенавистничество. Мы понимаем, что на реализацию наших предложений нужно много сил и времени. Но по-другому просто нельзя».

Все названные в ходе пресс-брифинга темы будут прорабатываться в дальнейшем как с точки зрения федеральных задач, так и в применении к проблемам столичного региона.

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы разного уровня. Кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».