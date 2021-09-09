«Яндекс» сообщил об отражении крупнейшей в истории кибератаки

Специалистам российской компании «Яндекс» удалось отразить крупнейшую DDoS-атаку.

Об этом программисты рассказали в блоге на портале «Хабр». Недавняя кибератака оказалась, по словам представителей компании, крупнейшей в истории Интернета.

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета», — говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что это была лишь одна из множества кибератак, направленных как на «Яндекс», так и на многие другие мировые компании. DDoS-атаки продолжаются в течение нескольких недель, а их масштабы программисты называют беспрецедентными. Сообщается, что об источнике, а именно новом ботнете Mēris, пока мало что известно.