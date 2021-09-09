В Киеве начался многотысячный митинг сторонников «Оппозиционной платформы»

Большой митинг сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» начался в Киеве возле здания Верховной Рады. Организаторы акции ожидают более шести тысяч участников.

Протестующие требуют от Киева закрыть дело против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Люди также призывают Киев выполнять Минские соглашения, из которых власти планирует выйти. Митингующие протестуют против закрытия телеканалов «ЗИК», «112 Украина» и «NewsOne». Общественники обвиняют украинские власти в нарушении принципа верховенства права.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что власть пытается «закрыть рот» оппозиции, опасаясь обсуждать сложившиеся проблемы в стране. Все это происходит на фоне гражданской войны, в которой погибают люди. Он назвал все обещания политиков «хайпом».