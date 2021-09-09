Кедми: авантюра США в Афганистане обернулась большим позором, чем ожидали

Ситуация в Афганистане после бегства оттуда американцев развивается вполне логично, хотя никто не ожидал, что Соединенные Штаты Америки продемонстрируют такую бездарность и неспособность решать простейшие задачи в условиях, когда им никто не мешал.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По словам эксперта, у захватившей власть в Афганистане запрещенной в России радикальной организации «Талибан»1* есть обязательства, которые она выполняет. Но это обязательства в понимании талибов*, то есть обязательства перед Аллахом, а других обязательств, тем более перед неверными, талибы* не признают.

Обещания, которые талибы* давали американцам, похожи на те обещания, которые в свое время сами американцы давали индейцам, отметил Кедми.

«Когда большие белые цивилизованные европейцы, давали обещания индейцам, те по своей наивности думали, что они будут их соблюдать, так же как индейцы соблюдали обязательства, заключенные между собой, — напомнил израильский политолог. – А теперь "Талибан"* относится к американцам так же, как они сами относились к индейцам – как к людям другого сорта, неверным, не верящим в правильного бога. Ведь индейцы тоже, по мнению людей, открывших Америку, не верили в правильного бога».

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, по словам Якова Кедми, американцы сейчас получают в Афганистане то же самое, что сами они практиковали на протяжении двухсот лет. И кстати, талибы* демонстрируют такое же отношение к международным обязательствам, как и американцы, которые и сейчас выходят из подписанных ими международных соглашений, объясняя это тем, что для них они больше не актуальны.

«Так же американцы относятся к международному праву – они соблюдают любой международный закон, любые правила и любые обязательства до того момента, пока они не понимают, что интересы Соединенных Штатов позволяют им их не соблюдать. Вот такой демократический подход», — объяснил эксперт.

Афганистан, по словам Кедми, представляет собой симптом, хотя сам Афганистан уже не так важен. Важно, что американо-европейская авантюра в этой стране обернулась в конце концов позором, и гораздо большим позором, чем кто-либо мог предположить.

Ситуация стала наглядной демонстрацией отсутствия боеспособности американских частей, здравомыслия командиров и генералов, их способности оценить обстановку, принимать правильные решения, отдавать правильные решения и их осуществлять.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

«А еще больше эта ситуация продемонстрировала неспособность американцев координировать свои действия с союзниками. Войны не было. Их никто в течение последнего месяца не атаковал, но они были не в состоянии, как-то цивилизованно договориться с немцами, с австралийцами, с англосаксами, с британцами об эвакуации, и в итоге самолеты улетали полупустыми», — напомнил Кедми.

И если в ситуации, когда войны нет, британские и американские военные демонстрируют такую несогласованность, как же они собираются вместе воевать, удивляется Яков Кедми, если они не могут договориться, даже общаясь на одном языке. Но при этом они заявляют, что должны стать примером для всех остальных, они пытаются учить Россию и Китай тому, как проводить сложные операции, хотя сами не в состоянии осуществить простую операцию.

«Это говорит о всеобщей деградации на всех уровнях – на высшем политическом, на командном, на профессиональном военном», — заключил Яков Кедми.

* — «Талибан», талибы – радикальное движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного Суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации