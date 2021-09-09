Московский депздрав не исключил четвертую волну COVID-19

Четвертая волна коронавируса может возникнуть в Москве. Такой прогноз сделал глава столичного депздрава Алексей Хрипун.

Московские власти уже знают, в каком случае необходимо перепрофилировать коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в тексте презентации Хрипуна для Форума социальный инноваций регионов.

Глава столичного депздрава также отметил, что прививку от COVID-19 сделали более 4,8 млн жителей Москвы. Всего в России зарегистрировано пять препаратов против коронавируса, среди которых «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».