Украинка Магучих после скандала вновь сфотографировалась с россиянкой Лисицкене

Украинская прыгунья с шестом Ярослава Магучих вновь оказалась на одном снимке с российской коллегой Марией Ласицкене после разгоревшегося в начале августа скандала.

Совместный снимок легкоатлеток из разных стран, среди которых опять рядом оказались Могучих и Ласицкене, появился в Instagram-аккаунте австралийки Элинор Паттерсон. Фото сделано в ходе проведения Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Выигравшая золото токийской олимпиады российская спортсменка стала победительницей немецких соревнований с результатом 2,05 метра. Магучих оказалась на втором месте, а почетное третье заняла Никола Макдермотт из Австралии.

Ярослава Магучих столкнулась с волной хейта после публикации общего снимка с Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Участница от России выиграла олимпийское золото, а украинская легкоатлетка — бронзу. Однако, по мнению многих соотечественников Магучих, это не было поводом фотографироваться с россиянкой. В итоге девушку обвинили в «предательстве» родины, вынудили удалить снимок и публично извиниться.