Белоруссия считает актуальным перевод экспортного потока товаров в порты России

Минск ожидает дальнейшего роста грузоперевозок между Белоруссией и Россией.

Перевозки с целью дальнейшего экспорта будут только возрастать «в силу известных обстоятельств». Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, передает издание «EurAsia Daily». По словам премьера, переброска транзита белорусских нефтепродуктов с балтийских на российские порты стала прекрасным примером того, как при политической поддержке удалось в сжатые сроки подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обоих сторон, задействованных в транзите. При этом он отметил, что, учитывая большие объемы нефтяных грузопотоков, задачу удалось решить максимально оперативно при должной мотивации и заинтересованности как белорусской, так и российской стороны.

«Мы переориентируем свои товарные потоки по логистическим коридорам российским, мы сейчас обсуждаем и на правительственном уровне расширение такой схемы при тех условиях, что они будут выгодны для белорусских грузоотправителей, и мы будем заинтересованы по максимуму задействовать всю транспортно-логистическую структуру Российской Федерации», ― сообщил белорусский премьер.

Головченко также отметил, что переориентация товарных потоков на Россию особенно актуальна в нынешних условиях.

Ранее основной поток белорусского экспорта шел через порты Прибалтики, в первую очередь Литвы. В связи с вводимыми странами ЕС санкциями в отношении Белоруссии, Александр Лукашенко распорядился проработать с Россией возможности перевода транзита в ее морские гавани. Первоначально стороны договорились о переброске части экспорта нефтепродуктов. Далее в морские порты России могут быть перенаправлены также калийные удобрения.