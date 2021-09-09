Путин на заседании комитета «Победа» напомнил о подвиге Зиничева

Президент России Владимир Путин начал заседание комитета «Победа». Мероприятие стартовало с минуты молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве.

Российский лидер в ходе выступления отметил, что министерство по чрезвычайным ситуациям призвано помогать и спасать людей. Погибший руководитель ведомства до конца исполнил свой долг, пытаясь спасти жизнь другого человека, подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина лично проститься с погибшим Евгением Зиничевым. Церемония состоится 10 сентября в Москве. Кроме того, президент за подвиг присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.