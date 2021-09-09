Польский актер Веслав Голас скончался на 91-м году жизни

Известный зарубежный актер Веслав Голас умер после последствий второго инсульта. Ему было 90 лет. Об этом сообщило польское издание Wyborcza.

Утром 9 сентября скончался легендарный польский актер Веслав Голас, известный среди советских и российских зрителей. На прошлой неделе он перенес второй инсульт.

Артист родился в городе Кельце 9 октября 1930 года. В возрасте 13 лет он вступил в ряды военизированной скаутской организации Szare Szeregi, которая боролась с фашистской оккупацией.

В 1944 Веслав был пойман гестаповцами. Жестокие немцы подвергали подростка пыткам и держали в камере, в которой когда-то сидел его отец. После окончания войны поляк получил образование в Государственной высшей театральной школы в Варшаве.

Долгое время актер выступал в театре и снимался в кино. За всю свою карьеру он сыграл около 80 ролей, в том числе в сериале «Четыре танкиста и собака» и во многих других проектах.