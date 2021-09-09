Глава МИД РФ резко ответил на заявления Киева о «нормандской четверке»

Заявления Киева о «нормандской четверке» являются «проявлением шизофреничности», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в скором времени. При этом, по словам Кулебы, Киеву «не надо к этому содержательно готовиться». Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что «встреча ради встречи не нужна».

Более того, в последнее время заявления Киева о «нормандской четверке», Минских соглашениях и ситуации в Донбассе выглядят достаточно сомнительно. Лавров заметил, что позиция Киева по ДНР и ЛНР стала напоминать «проявление шизофреничности».