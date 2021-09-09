Автор музыки для фильма «Шугалей-3. Возвращение» вдохновился игрой актеров

Композитор Виталий Муканяев рассказал о работе над фильмом «Шугалей-3. Возвращение» и признался, что вдохновлялся сюжетом, съемками и игрой актеров.

Муканяев заявил, что работа над музыкой к фильму очень непростое занятие. Композитор считает себя таким же зрителем, как и все остальные. Он не пишет музыку, которую потом просто подкладывают на фильм. Сначала Муканяев внимательно смотрит видеоряд, погружается в фильм и пропускает его историю через себя.

«Работа по написанию музыки – сложное, долгое и кропотливое дело. При ее создании я вдохновлялся сюжетом, съемками и игрой актеров. Чтобы создать музыкальный образ, я с головой погрузился в историю фильма, пропустил все через себя», — заявил Муканяев изданию iReactor.

Автор признался, что остался доволен своей работой. По его мнению, музыка не должна отвлекать от фильма, наоборот, ее задача вовлекать зрителя в сюжет и создавать атмосферу. Как только композитор увидел кадры пустыни, ему захотелось точно передать эстетику места. Фоновая музыка передает особый колорит пескам.

Картина «Шугалей-3. Возвращение» — продолжение истории о социологе Максиме Шугалее, который после плена в Ливии возвращается на Родину. Однако в скором времени он решает встретиться с управляющим банком Фаридом, который хотел предоставить ему сведения о террористах. Ученому и его переводчику Самеру Суэйфану приходится спасть друга от боевиков. Премьерный показ фильма «Шугалей-3. Возвращение» в кинотеатрах Санкт-Петербурга состоится 9 сентября.