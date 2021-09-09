Губернатор Приморья Кожемяко прибыл в строящуюся школу и встретил только пьяного сторожа

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправился с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселке Волчанец. Однако там его встретил пьяный сторож.

Прибыв в поселок, глава региона обнаружил, что строителей нет на месте. Охранник пытался открыть ворота, но упал на землю. После чего мужчина с трудом поднялся. На вопрос, почему он находится в таком состоянии, охранник заявил, что у него выходной.

«Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет», — отметил Олег Кожемяко.

Беседуя с охранником, Олег Кожемяко подчеркнул, что в состоянии алкогольного опьянения недопустимо находиться на объекте. Что касается подрядчиков, реализующих проект по строительству школы в поселке Волчанец, вероятно, с ними власти региона расторгнут договоренность.