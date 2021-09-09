Преклонивших колено игроков сборной Англии освистали в Польше

Болельщики сборной Польши по футболу встретили свистом футболистов английской национальной команды, которые преклонили колено на стадионе «Народовы» перед матчем отбора ЧМ-2022.

Оглушительным свистом сопроводили польские фанаты акцию BLM в исполнении сборной Англии перед встречей квалификации ЧМ-2022. Матч соперников по группе I состоялся накануне в Варшаве и завершился со счетом 1:1. Во время акции капитан сборной Польши Роберт Левандовски призвал соотечественников быть терпимее, указав на нашивку Respect.

Английскую национальную команду неоднократно подвергали критике за поддержку движения Black Lives Matter. Главный тренер Гарет Саутгейт в одном из интервью заявлял, что футболисты продолжат вставать на колено, игнорируя чужое мнение на этот счет.