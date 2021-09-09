Родства не помнящие. Почему США избавились от памятника известному военачальнику XIX века

Ричмонд — столица штата Вирджиния — осталась без памятника генералу Роберту Ли. Статую героя Гражданской войны 1861–1865 годов под ликующие крики и аплодисменты местных жителей сняли с постамента, разрезали на части и отправили в государственное хранилище, где командующий армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) будет томиться в ожидании утилизации.

Пока легендарного полководца на тросах спускали на землю, толпа скандировала: «Жизни темнокожих важны» (лозунг движения Black Lives Matter, BLM). Присутствующие не скрывали своих чувств даже во время беседы с журналистами леволиберального CNN:

«Это возбуждает, — сказала 29-летняя Алексия Кливленд. — Я рада видеть, что это происходит, но я хотела бы видеть больший прогресс в таких вопросах, как жестокость полиции и жилищное неравенство».

12-тонная статуя простояла на своем месте более 130 лет, однако на протестах активистов BLM ее история закончилась. После того, как в мае прошлого года при задержании в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, на постаменте генерала Ли начали появляться оскорбительные граффити и следы краски.

8 сентября самая известная улица Ричмонда — Монумент-авеню осталась без своей жемчужины. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм назвал снос памятника «огромной победой» и сообщил, что отныне столица штата входит в новое, «более справедливое будущее».

ТАСС / Steve Helber

Не помнящие родства

Генерал Роберт Эдвард Ли наравне с командующим КША Томасом Джексоном (его памятник в Ричмонде снесли еще в июле 2020 года) является одной из самых узнаваемых исторических фигур XIX века. Вступив в Гражданскую войну на стороне южан, военачальник не раз заставлял северян понервничать.

Когда Ли перехватил командование у раненого в боях президента КША Джефферсона Дэвиса, он умудрился за несколько недель оттеснить войска генерала Улисса Гранта (в будущем он станет ярым борцом против Ку-клукс-клана) и сдвинуть линию фронта на территорию противника. По версии бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, сам Авраам Линкольн желал видеть полководца во главе армии Севера.

«Многие генералы считают Роберта Ли величайшим стратегом из всех. Президент Линкольн хотел, чтобы он командовал Севером, и в этом случае война закончилась бы за один день. Вместо этого Роберт Ли выбрал другую сторону из-за своей большой любви к Вирджинии и, если бы не [битва у поселка] Геттисберг, выиграл бы войну. <…> Наша культура разрушается, а наша история и наследие, как хорошее, так и плохое, уничтожаются левыми радикалами», — заявил республиканец.

Издание Politico раскритиковало бывшего президента: якобы Трамп «высказал исторически неточное заявление, мало чем отличающееся от других обвинительных речей, которые он произносит». Позицию республиканца журналисты увязывают популярным мнением сторонников конфедератов о том, что рабство не было первопричиной Гражданской войны в США.

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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований Виктор Мизин связывает слова Дональда Трампа именно с историческим наследием США, которое отвергать, по его мнению, нельзя. Дипломат и политолог подобрал примерный аналог того, как снос памятника генералу Ли выглядел бы в России.

«Я довольно старый человек, поэтому помню, как в наш двор приезжала машина с краном и снимала памятник Иосифу Сталину. Вместо него установили цветочную клумбу. Сейчас кто-то уже был бы не против поставить памятник на место. Такая же ситуация с памятником Феликсу Дзержинскому, который сносили под улюлюканье толпы, а сейчас на полном серьезе обсуждают его восстановление. <…> Не нужно быть, по-русски говоря, иванами родства не помнящими. Такие люди [как Роберт Ли] защищали свою правду», — объяснил эксперт.

Сигнал потомкам

Вместе с памятником Роберту Ли Ричмонд лишился ценного исторического артефакта — капсулы времени, которая лежала внутри статуи с 1887 года. Окружение губернатора Нортэма посчитало, что ее содержимое (около 60 уникальных предметов) может быть связано с Конфедерацией, а посему должно быть заменено.

«За последние 18 месяцев произошли исторические изменения: от пандемии до протестов за расовую справедливость, которые привели к сносу этих памятников безнадежному делу, — обратил внимание губернатор Вирджинии. — Вполне уместно, что мы заменим старую капсулу времени новой, которая рассказывает об этих событиях».

ТАСС / Steve Helber

Капсулу передадут Департаменту исторических ресурсов Вирджинии, а вместо нее в постамент заложат новую, созданную местным художником и скульптором Полом де Паскуале (построил для Ричмонда несколько памятников). Группа историков и чиновников уже размышляют над содержимым следующего послания в будущее.

Впрочем, с некоторыми экспонатами определились почти сразу. Уже известно, что в капсулу поместят фотографию темнокожей балерины, наклейку с надписью: «Жизни темнокожих важны», ЛГБТ-символику, несколько листовок с призывами «остановить ненависть к азиатам», карту вакцинации против COVID-19.

К слову, Дональд Трамп в своем обращении намекнул, что если бы генерал Ли командовал американскими войсками в Афганистане, то недавнего бегства из Кабула не произошло. Теперь командующего войсками юга, до последних дней не расстававшегося с верным боевым конем по кличке «Бродяга», окружают не афганские пески, а пыльные своды госхранилища.