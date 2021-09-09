Назначена дата нового заседания по иску бизнесмена Пригожина к Соболь

В Симоновском районном суде Москвы прошло заседание по иску Евгения Пригожина к Любови Соболь. Следующее слушание состоится 29 октября.

Соответствующее сообщение разместила пресс-служба компании «Конкорд» в социальных сетях. Уточняется, что по ходатайству истца суд приобщил к материалам дела характеристики бизнесмена в личной и профессиональной сферах.

Кроме того, юристы компании «Конкорд» выразили уверенность, что суд примет верное решение, поскольку каждый человек, совершивший противоправное деяние, должен отвечать по закону. Также в пресс-службе напомнили, что иск Пригожина к Соболь не имеет политической подоплеки.

Бизнесмен подал на соратницу осужденного блогера Алексея Навального в суд после ее интервью журналисту «Царьграда», в котором она распространила ложные и порочащие предпринимателя сведения. Пригожин выиграл дело и теперь хочет добиться компенсации морального вреда.