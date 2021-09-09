Семья погибшего при крушении MH17 пришла в суд с прахом сына

Голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на заседание суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году урну с прахом сына. Молодой человек погиб в авиакатастрофе.

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing возобновились в суде. В ходе заседаний впервые выступают родственники погибших. В течение девяти дней будут заслушаны более 90 родственников - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США и других стран.

Одна из голландских семей, потерявшая в авиакатастрофе сына Брайса с его девушкой, принесла в суд урну с прахом.

«Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной», - отметила мать погибшего Селена Фредрикс.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта прошлого года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.