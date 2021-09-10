Испанский гей распорол ягодицы и подставил правительство

Испанец с нетрадиционной ориентацией, который ранее заявлял, что некая банда гомофобов в центре Мадрида вырезала на его ягодицах ножом нецензурное слово, тем самым вызвав национальный скандал с привлечением первых лиц государства, отказался от своих слов. Оказалось, что это была «добровольная сексуальная практика» для того, чтобы не потерять своего сожителя. Об этом сообщает издание Pinknews.

Из-за вышеуказанного резонансного «преступления» в Мадриде вспыхнули массовые ЛГБТ-протесты. Министр МВД Фернандо-Гранде Марласка даже пригрозил гомофобам «решительным ответом» за преступления на почве ненависти к геям. Дело дошло до того, что сам премьер-министр Испании Педро Санчес должен был лично провести экстренное заседание по сложившейся ситуации. Однако все закончилось куда более прозаично.

«Этот человек забрал свое заявление и заявил, что истязания были совершены по обоюдному согласию», — сообщил изданию The Guardian пресс-секретарь полицейского участка. Он добавил, что мужчине могут быть предъявлены иски за ложную жалобу.

wikipedia.org / Miguel Diaz

После этого громкого казуса министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро написала в Twitter, что не стоит «упускать из виду лес только из-за одного дерева», а правозащитные организации заявили о решении не отменять проведение протестов в столице, несмотря на произошедшее.

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