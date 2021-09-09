Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор частной «РКК Байконур» Даурен Муса и власти Казахстана не могут поделить советский орбитальный корабль «Буран» и его макет. Конфликт Рогозина и Мусы перешел в активную фазу — посыпались обоюдные обвинения в социальных сетях. Официальный Нур-Султан в перепалку пока не вступает, но судится с Мусой уже третий год.
Юридически «Буран» принадлежит «частнику» Мусе и находится на балансе его компании. Исторически легендарный корабль принадлежит России — в 1970-х его разработали в московском НПО «Молния», а в 1980-х несколько экземпляров собрали на Тушинском машиностроительном заводе. Уже оттуда их доставили на космодром «Байконур» для успешного запуска на орбиту.
«Буран», как и прочие звездные изобретения советской космонавтики и ВПК, родился в эпоху холодной войны и тотальной технологической конкуренции с США. За год до начала разработки президент Ричард Никсон объявил национальную программу Space Shuttle — концепцию орбитального корабля отечественные инженеры позаимствовали у Штатов.
Но «Буран» был куда лучше американского прототипа: он мог не только нести ядерный заряд, но садиться в режиме автопилота и самостоятельно снижать перед посадкой скорость (она составляла около 30 км в час при входе в атмосферу). На стороне СССР был технический прогресс, но не история.
Программу «Буран» закрыли спустя два года после распада Советского Союза. На орбиту выходил лишь один корабль, а всего экземпляров насчитывалось четыре. Тот, что видел космос, был поврежден в Казахстане в 2002 году из-за обвала крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.
Собственник Шредингера
Теперь Рогозин опасается, что ненадлежащее хранение необратимо испортит «Буран» — например, весной неизвестные исписали уникальный корабль граффити. Но собственника, кажется, это не слишком волнует — не возвращать макет и летавший в космос экземпляр на историческую родину стало делом принципа.
«Хотят забрать, но кто им отдаст? <…> Я готов был итак подарить эти Бураны России взамен на голову Кенесары хана! Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия», — разразился Муса в Facebook.
Бизнесмен имеет в виду казахского политического и военного лидера XIX века Кенесары Касымова, останки которого якобы находятся в Кунсткамере или Эрмитаже.
Третью сторону конфликта представляют власти Казахстана, которые оспаривают право частной собственности на достижение советских инженеров. Зимой они обратились в суд, чтобы вернуть «Буран» государству и выставлять в музее. Минфин Казахстана хотел и вовсе ликвидировать акционерное общество «РКК Байконур» и взыскать с него 14 миллионов тенге (около 2,4 млн рублей).
И то, и другое почти получилось, но в последний момент Алматинский городской суд изменил решение нижестоящей инстанции в пользу Мусы. Глава акционерного общества не позволяет ни выставить корабль в музее родной страны, ни вернуть его в РФ.
При этом 6 сентября НПО «Молния» заявило, что решается вопрос о последующей транспортировке орбитального корабля в Россию. Представители объединения даже осмотрели «Буран» вместе с ангаром, где он хранится — обсуждалось, как вывезти корабль и его макет в РФ без повреждений и серьезного демонтажа. Муса был не в курсе таких планов на имущество.
Но зачем увозить именно эти экземпляры? Ведь в стране уже хранится два «Бурана»: недостроенный в подмосковном Жуковском, еще один выставляется на ВДНХ в Москве. Однако успешно прошел испытание космосом только тот, что в Казахстане. Тем он и ценен.
Внезапно понадобившийся «Буран»
Муса вопрошает: неужели «Буран» нужен России не в качестве музейного экспоната, а для разработок? Иначе чем объясняется такое усердие вернуть легенду на родину?
«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия — Буран"?», — предположил он в Facebook.
Примечательны и слова Рогозина о том, что дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и ракеты «Энергия-М» в нынешних корпусах грозит «утерей матчасти». Не исключено, что планы на машины времен холодной войны и правда серьезные.
Так или иначе советский орбитальный корабль едва ли имеет шанс на вторую жизнь. Масштаб потенциальных разработок новой версии «Бурана» был бы не меньший, чем создание космического ракетного комплекса «Ангара», которое в «Роскосмосе» называют «задачей особой государственной важности». На проект «Буран 2.0» понадобились бы колоссальные средства.
«Более ценным было бы интенсивное и поступательное развитие такого рода программ сейчас, чем возможное возвращение отдельных компонентов советской космической программы. Но мы не можем знать всего: возможно и есть основания для того, чтобы стараться вернуть отдельные элементы оборудования и другие компоненты "Бурана"», — заявил в комментарии "ПС" военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.
Создавать что-то аналогичное «Бурану» сложно и на текущий момент маловероятно, считает Пономаренко. Эксперт выразил мнение, что осуществлять крупные затратные программы того же класса, что и «Ангара», экономически нецелесообразно.
Возможно, у амбициозного Рогозина, накануне пригласившего Илона Маска в Россию попить чай и вместе исследовать Вселенную, свои планы на «Буран». Но для возвращения орбитального корабля «Роскосмосу» придется постараться — гендиректор казахстанского АО «РКК Байконур» оказался не таким сговорчивым, как американский миллиардер.
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