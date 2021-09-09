Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор частной «РКК Байконур» Даурен Муса и власти Казахстана не могут поделить советский орбитальный корабль «Буран» и его макет. Конфликт Рогозина и Мусы перешел в активную фазу — посыпались обоюдные обвинения в социальных сетях. Официальный Нур-Султан в перепалку пока не вступает, но судится с Мусой уже третий год.

Юридически «Буран» принадлежит «частнику» Мусе и находится на балансе его компании. Исторически легендарный корабль принадлежит России — в 1970-х его разработали в московском НПО «Молния», а в 1980-х несколько экземпляров собрали на Тушинском машиностроительном заводе. Уже оттуда их доставили на космодром «Байконур» для успешного запуска на орбиту.

wikipedia.org / Ralf Manteufel

«Буран», как и прочие звездные изобретения советской космонавтики и ВПК, родился в эпоху холодной войны и тотальной технологической конкуренции с США. За год до начала разработки президент Ричард Никсон объявил национальную программу Space Shuttle — концепцию орбитального корабля отечественные инженеры позаимствовали у Штатов.

Но «Буран» был куда лучше американского прототипа: он мог не только нести ядерный заряд, но садиться в режиме автопилота и самостоятельно снижать перед посадкой скорость (она составляла около 30 км в час при входе в атмосферу). На стороне СССР был технический прогресс, но не история.

Программу «Буран» закрыли спустя два года после распада Советского Союза. На орбиту выходил лишь один корабль, а всего экземпляров насчитывалось четыре. Тот, что видел космос, был поврежден в Казахстане в 2002 году из-за обвала крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

wikipedia.org / defenseimagery.mil

Собственник Шредингера

Теперь Рогозин опасается, что ненадлежащее хранение необратимо испортит «Буран» — например, весной неизвестные исписали уникальный корабль граффити. Но собственника, кажется, это не слишком волнует — не возвращать макет и летавший в космос экземпляр на историческую родину стало делом принципа.

«Хотят забрать, но кто им отдаст? <…> Я готов был итак подарить эти Бураны России взамен на голову Кенесары хана! Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные приличия», — разразился Муса в Facebook.

Бизнесмен имеет в виду казахского политического и военного лидера XIX века Кенесары Касымова, останки которого якобы находятся в Кунсткамере или Эрмитаже.

Третью сторону конфликта представляют власти Казахстана, которые оспаривают право частной собственности на достижение советских инженеров. Зимой они обратились в суд, чтобы вернуть «Буран» государству и выставлять в музее. Минфин Казахстана хотел и вовсе ликвидировать акционерное общество «РКК Байконур» и взыскать с него 14 миллионов тенге (около 2,4 млн рублей).

И то, и другое почти получилось, но в последний момент Алматинский городской суд изменил решение нижестоящей инстанции в пользу Мусы. Глава акционерного общества не позволяет ни выставить корабль в музее родной страны, ни вернуть его в РФ.

wikipedia.org / MASTER SGT. DAVE CASEY/Общественное достояние

При этом 6 сентября НПО «Молния» заявило, что решается вопрос о последующей транспортировке орбитального корабля в Россию. Представители объединения даже осмотрели «Буран» вместе с ангаром, где он хранится — обсуждалось, как вывезти корабль и его макет в РФ без повреждений и серьезного демонтажа. Муса был не в курсе таких планов на имущество.

Но зачем увозить именно эти экземпляры? Ведь в стране уже хранится два «Бурана»: недостроенный в подмосковном Жуковском, еще один выставляется на ВДНХ в Москве. Однако успешно прошел испытание космосом только тот, что в Казахстане. Тем он и ценен.

Внезапно понадобившийся «Буран»

Муса вопрошает: неужели «Буран» нужен России не в качестве музейного экспоната, а для разработок? Иначе чем объясняется такое усердие вернуть легенду на родину?

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе "Энергия — Буран"?», — предположил он в Facebook.

Примечательны и слова Рогозина о том, что дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и ракеты «Энергия-М» в нынешних корпусах грозит «утерей матчасти». Не исключено, что планы на машины времен холодной войны и правда серьезные.

wikipedia.org / Boleslav1 / CC BY-SA 2.5

Так или иначе советский орбитальный корабль едва ли имеет шанс на вторую жизнь. Масштаб потенциальных разработок новой версии «Бурана» был бы не меньший, чем создание космического ракетного комплекса «Ангара», которое в «Роскосмосе» называют «задачей особой государственной важности». На проект «Буран 2.0» понадобились бы колоссальные средства.

«Более ценным было бы интенсивное и поступательное развитие такого рода программ сейчас, чем возможное возвращение отдельных компонентов советской космической программы. Но мы не можем знать всего: возможно и есть основания для того, чтобы стараться вернуть отдельные элементы оборудования и другие компоненты "Бурана"», — заявил в комментарии "ПС" военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Prt Scr youtube.com / Roscosmos Media

Создавать что-то аналогичное «Бурану» сложно и на текущий момент маловероятно, считает Пономаренко. Эксперт выразил мнение, что осуществлять крупные затратные программы того же класса, что и «Ангара», экономически нецелесообразно.

Возможно, у амбициозного Рогозина, накануне пригласившего Илона Маска в Россию попить чай и вместе исследовать Вселенную, свои планы на «Буран». Но для возвращения орбитального корабля «Роскосмосу» придется постараться — гендиректор казахстанского АО «РКК Байконур» оказался не таким сговорчивым, как американский миллиардер.

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