Кремль: тема участия Путина в саммите G20 прорабатывается

Президент России Владимир Путин в ближайшее время примет решение об участии в саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Спикер отметил, что эта тема прорабатывается. Встреча «Группы двадцати» запланирована на последние дни октября. Переговоры пройдут в Италии.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что российский президент сможет принять участие в саммите G20 в случае возникновения острой необходимости.

Также в Кремле сообщили, в 2021 году Путин не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства не запланировал выступление на этом мероприятии, процитировали Пескова на телеканале «360».